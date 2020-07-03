YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar ilçesi Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alımı onaylandı

Dumlupınar ilçesi Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alımı onaylandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde açılacak olan Meslek Yüksekokulu’na, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı ile ilgili YÖK Genel Kurulu toplantısında karar alındığı açıklandı.Dumlupıanr Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, İlçe ekonomimize büyük katkısı olacak bu kararın alınmasında emekleri olan Milletvekillerim İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof.Dr.Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.

Dumlupınar ilçesi Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alımı onaylandı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde açılacak olan Meslek Yüksekokulu’na, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı ile ilgili YÖK Genel Kurulu toplantısında karar alındığı açıklandı.
Dumlupıanr Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, İlçe ekonomimize büyük katkısı olacak bu kararın alınmasında emekleri olan Milletvekillerim İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof.Dr.Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Aydın, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk’e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:31
Öğle
13:09
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Simav’da ev karantinası

Simav’da ev karantinası

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.