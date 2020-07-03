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Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan pazarda incelemelerde bulnan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Pazarımız Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kalmıştı.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan pazarda incelemelerde bulnan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Pazarımız Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kalmıştı. Köylümüz 3 haftadır ürettiği ürünü pazara indirebiliyor. Yine civar ilçelerimizden pazarımıza esnafımız gelebiliyor. Biz tüm tedbirleri zabıta ekiplerimizle almaya devam ediyoruz. Rabbim bu salgının en kısa sürede ülkemizden tamamen gitmesini nasip etsin’’ ifadelerini kullandı.

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