YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar protokolünden yaşlı ve hasta ziyaretleri

Dumlupınar protokolünden yaşlı ve hasta ziyaretleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek dualarını aldı.İlçeye bağlı Küçükaslıhanlar köyünde vatandaşların evine konuk oaln Kaymakam Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk, yapılan ziyaretlerde yaşlı ve hasta vatandaşlarla yakından ilgilendiler ve bir süre sohbet ettiler.Halkın içinde olarak onların dertleri ile hemhal olmanın ve dua almanın önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Zaman buldukça yaşlı ve hasta ziyaretlerini ilçe Kaymakamı ve İl Genel Meclisi Üyemiz ile birlikte yapıyoruz.

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek dualarını aldı.
İlçeye bağlı Küçükaslıhanlar köyünde vatandaşların evine konuk oaln Kaymakam Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk, yapılan ziyaretlerde yaşlı ve hasta vatandaşlarla yakından ilgilendiler ve bir süre sohbet ettiler.
Halkın içinde olarak onların dertleri ile hemhal olmanın ve dua almanın önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Zaman buldukça yaşlı ve hasta ziyaretlerini ilçe Kaymakamı ve İl Genel Meclisi Üyemiz ile birlikte yapıyoruz. Yaşlılarımızı senede bir gün değil, her zaman ziyaret etmenin gerekliliğini biliyoruz. Bugün Küçükaslıhanlar köyümüzde ikamet eden, yakın zamanda başarılı bir operasyon geçiren Çetin Karaduman’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunduk’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kütahya Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:54
Öğle
13:19
İkindi
16:08
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.