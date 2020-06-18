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Dumlupınar’da su deposu yapım çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde su deposu yapımı ve ilçe su şebekesi yenileme çalışmalarının başladığı bildirildi.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yeni yapılacak olan su deposunun yerinin tespiti ve şehir şebekesinin yenilenmesi ile ilgili çalışmalar başlamıştır.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde su deposu yapımı ve ilçe su şebekesi yenileme çalışmalarının başladığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yeni yapılacak olan su deposunun yerinin tespiti ve şehir şebekesinin yenilenmesi ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Bu konuda projelerin çalışmaları İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü yetkililerinden Gül Tanır ve Ercan Hacıoğlu tarafından yapılacaktır. Çalışmaların ilçemiz için hayırlı olasını diliyorum’’ dedi.

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