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Dün futbolu bırakmıştı, bugün yeni adresini duyurdular! Arda Turan için flaş iddia...

13.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yayınlanan video ile futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Arda Turan'ın futbol hayatıyla ilgili iddialar ardı ardına gelmeye başladı. Atletico Madrid ve Barcelona'da üst düzey forma giymesi nedeniyle İspanya'da tanınan Arda Turan için flaş bir haber ortaya atıldı.

Dün futbolu bırakmıştı, bugün yeni adresini duyurdular! Arda Turan için flaş iddia...

Futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Arda Turan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi tüm dünyaya duyurmuştu. Arda'nın veda mesajında, "Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım; mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye. Çünkü yaşamak budur. Futbolun içinde saha kenarında yeniden görüşünceye dek. Oyun devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı. Bu olayın ardında İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İSPANYOLLAR DUYURDU: YENİ ADRESİ YİNE GALATASARAY

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İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre, Arda Turan'ın yeni adresi yine Galatasaray olacak. Arda'nın Galatasaray'da Sportif Direktörlük görevine getirileceği yazıldı. Türkiye'de henüz böyle bir gelişmenin olmaması nedeniyle İspanyollardan gelen bu iddia sosyal medyada gündem oldu.


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