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Dündar’dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 28.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Salih Başparmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak’ı makamında ziyaret etti.

Dündar’dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Salih Başparmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak’ı makamında ziyaret etti. Başparmak’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Mustafa Dündar, “Sporla gelişen Bursa, sağlıklı yetişen nesiller ideali ile Osmangazi’ye her branşta spor tesisi kazandırdık. Bursa, spor tesislerine yatırım konusunda Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Bizler, belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Futbol sahaları, yüzme havuzları, tenis kortları, kapalı spor salonları gibi birçok tesisi inşa ediyoruz. İnşallah Osmangazi Atletizm Salonu ile de Türk sporuna önemli katkı sağlayacağız. Türk gençliğine atletizm sporunu sevdirecek olan bu salonu hizmete açarak, Bursa’nın adını dünyaya duyuracağız” dedi.
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Başparmak ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dündar’dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret

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