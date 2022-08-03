YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

03.08.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar gülle atmada mücadele eden Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Pınar Akyol, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlar gülle atma finali yapıldı.

Güney Afrikalı Mine de Klerk 17.17'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Pınar Akyol 16.84 ile gümüş madalya aldı.

Milli sporcu Pınar Akyol, geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştıOdessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Akkuyu Nükleer AŞ'den nükleer güç santralindeki çalışanlarla ilgili açıklamaAkkuyu Nükleer AŞ'den nükleer güç santralindeki çalışanlarla ilgili açıklama
Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakını yeniden gözaltına alındıKocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakını yeniden gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
pınar akyol

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:08
Yatsı
21:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.