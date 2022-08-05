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"Dünya Fındık Haftası" Sakarya'da etkinliklerle kutlanacak

05.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünya Fındık Haftası" Sakarya'da etkinliklerle kutlanacak

Sakarya'da "Dünya Fındık Haftası" kapsamında 8-14 Ağustos tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sakarya Ticaret Borsasından (STB) yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen haftanın bu yılki ev sahipliğini STB üstleniyor.

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer oda ile borsaların destekleriyle gerçekleşecek "Dünya Fındık Haftası", Ulusal Fındık Konseyinin (UFK) kararıyla her yıl ağustos ayının ikinci haftasında kutlanıyor.

Haftayla dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını gerçekleştiren Türkiye'de fındığın tanıtım ve tüketimine de katkı sağlanarak, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ekonomik ve sosyal açıdan fındığın Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Son 600 yıldır bir ihraç ürünü olan fındığın, bu toprakların "sarı altını" olduğunu vurgulayan Sarı, "Türkiye, dünyanın en önemli fındık üreticisi ve tarımda, ticarette, sanayide, dahası kültürümüzde 'fındık' diye bir gerçek var. Fındık, ülkemizde binlerce üretici ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan fındık üretiminin ilimiz için de ayrı bir yeri ve önemi var. Bu değeri bilerek stratejilerimizi bu realite doğrultusunda yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası olarak fındığın hak ettiği değeri kazanması için çalıştıklarını kaydeden Sarı, organizasyonun kentte yapılmasında destekleri olan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'un yanı sıra diğer oda ve borsa başkanlarına teşekkür etti.

STB Tahıl Ürünleri Lisanslı Deposu'nun açılışıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, kortej yürüyüşü, ödül töreni ve fındık sempozyumu düzenlenecek.

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