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Dünya Güzellerim ekranlara geri dönüyor... Yeni sezon için o ünlü isme teklif gitti! Tam 1 milyon dolar isteyince teklif başka isme gitti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 09:30
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim programı yayınladığı dönemde çok konuşuluyordu. Bir süre YouTube'da yayınlanan program yeniden TV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. İddiaya göre kadro değişti. Çekimleri Haziran'da başlayacak olan programın sunucusu ise Seray Sever olacağı öne sürüldü.

Dünya Güzellerim ekranlara geri dönüyor... Yeni sezon için o ünlü isme teklif gitti! Tam 1 milyon dolar isteyince teklif başka isme gitti

6 sene önce Show Tv'de Dünya Güzellerim isimli programla Burcu Esmersoy moderatörlüğünde dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü yeni YouTube programları için bir araya gelmişti.

Bu kez masada birleşen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın bir arada olması da gündem yaratacak olayların konuşulması anlamına gelmişti.

Dünya Güzellerim Masada olarak YouTube'da yayınlanan programda da Bülent Ersoy'un Safiye Soyman ve Banu Alkan'la tartışıp programdan ayrıldığı söylenmişti.

dünya güzellerim

Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre, program Show TV'de yeniden yayınlanmaya başlayacak. Bu kez yalnızca Çeşme'de yapılacak program için Erdağ'ın iddiasına göre ünlü bir isme teklif gitti.

ÇEKİMLER HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İddiaya göre, Seda Sayan'a kadroya katılması için teklif gitmiş ama Sayan, programa katılmak için tam 1 milyon dolar isteyince dudak uçuklatan bu istek üzerine ikinci tercih olarak Seray Sever düşünülmüş. Sever'in programda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

dünya güzelim

Haziran'da çekimlerine başlanan program yine Show Tv'de yayınlanacak.

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Dünya Güzellerim
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