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Dünya Kupası finali öncesi Fransa'da uçak krizi! Karim Benzema'dan Macron'a rest

18.12.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen 2022 FIFA Dünya Kupası finaline birlikte gitme davetini reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası finali öncesi Fransa'da uçak krizi! Karim Benzema'dan Macron'a rest

ABD basınından ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, finalde bugün Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da "uçak krizi" yaşandı.

TEKLİFİ REDDETTİLER!

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Turnuva başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Fransa'da bulunan Benzama'ya, final maçı öncesi Macron'dan başkanlık uçağıyla Katar'ın başkenti Doha'ya gitme teklifi geldi. 34 yaşındaki Benzema ise eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Platini gibi bu teklifi kabul etmedi.

O İSİMLER MACRON'LA UÇTU

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Macron ve eşi Brigitte'in dahil olduğu uçağa, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku, 1980'lerde Fransa Milli Takımı formasını giyen Alain Giresse ile judo olimpiyat şampiyonu Teddy Riner katıldı. Lucas Hernandes de kafileye katılmayan Fransız milli oyuncular arasında yer aldı.

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