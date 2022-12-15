Dünya Kupası'nda skandal! Fransız taraftarlar 14 yaşındaki Faslı çocuğu arabayla ezerek öldürdü

Fransa-Fas maçının artçıları ülkede skandal bir şekilde yaşandı. Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Fransa'da galibiyet sevinci ülkede yaşandı. Fransa'nın Montpellier kentinde kutlamaların yapıldığı sırada Faslı taraftarlara denk gelen taraftarlar ırkçı söylemlerde bulundu.

ARABASIYLA ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Özellikle Montpellier bölgesinde yaşayan Faslıları hedef alan Fransız taraftarlar şiddetli bir şekilde tepki gösterdi. O sırada arabasını alan Fransız bir vatandaş, Faslıların bulunduğu kalabalığın üzerine doğru aracını sürdü. Arabanın altında kalan 14 yaşındaki Faslı çocuk hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan bu skandalın ardından Fransız polisi olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda ise 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayı çıkartanların aşırı sağcı gruplar olduğu iddia ediliyor.



