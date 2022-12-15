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Dünya Kupası'nda skandal! Fransız taraftarlar 14 yaşındaki Faslı çocuğu arabayla ezerek öldürdü

15.12.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda ırkçılık devam ediyor. Fas'ı 2-0'lık galibiyetle turnuva dışına iten Fransızlar, ülkelerinde kutlamalar yaptı. Fransa'nın Montpellier kentinde yaşayan Faslılara tepki gösteren Fransız taraftarlar ırkçı söylemlerde bulundu. O sırada Fransız bir taraftar arabasını kullanarak 14 yaşındaki Faslı bir çocuğu ezdi. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Birçok Faslı taraftarın da hastanede kontrolleri sürüyor.

Dünya Kupası'nda skandal! Fransız taraftarlar 14 yaşındaki Faslı çocuğu arabayla ezerek öldürdü

Fransa-Fas maçının artçıları ülkede skandal bir şekilde yaşandı. Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Fransa'da galibiyet sevinci ülkede yaşandı. Fransa'nın Montpellier kentinde kutlamaların yapıldığı sırada Faslı taraftarlara denk gelen taraftarlar ırkçı söylemlerde bulundu.

ARABASIYLA ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Özellikle Montpellier bölgesinde yaşayan Faslıları hedef alan Fransız taraftarlar şiddetli bir şekilde tepki gösterdi. O sırada arabasını alan Fransız bir vatandaş, Faslıların bulunduğu kalabalığın üzerine doğru aracını sürdü. Arabanın altında kalan 14 yaşındaki Faslı çocuk hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

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Yaşanan bu skandalın ardından Fransız polisi olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda ise 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayı çıkartanların aşırı sağcı gruplar olduğu iddia ediliyor.


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