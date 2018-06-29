Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı (Dünya Kupası maç özetleri izle)

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası grup aşaması dün akşam sona erdi. Böylece Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son şampiyon Almanya, grup aşamasında son sırada kaldı ve Dünya Kupası'na erken veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H gruplarındaki maçların oynanması ile grup aşaması tamamlandı ve son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. 48 takımın mücadele ettiği 2018 Dünya Kupası grup aşamasından 16 takım bir üst tura geçmeyi başardı. İşte 2018 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri, maçların programı, yayınlanacağı kanallar...

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE

2018 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Maç tarihleri

Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) TRT1, TRT4K

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı) TRT1, TRT4K

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K