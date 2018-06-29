SPOR

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı (Dünya Kupası maç özetleri izle)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 29.06.2018 07:57 | Son Güncelleme

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 14 Haziran'da başlayan Dünya Kupası grup aşaması, dün akşam oynanan maçlar ile sona erdi. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, Dünya Kupası son 16 turuna kalmayı başardılar. Kupanın favorilerinden gösterilen son şampiyon Almanya, sonuncu sırada kalarak elendi. Peki hangi takımlar son 16'ya yükselmeyi başardı? İşte 2018 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri, maç programı ve yayınlanacak kanallar listesi ile Dünya Kupası maç özetleri...

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı (Dünya Kupası maç özetleri izle)

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası grup aşaması dün akşam sona erdi. Böylece Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son şampiyon Almanya, grup aşamasında son sırada kaldı ve Dünya Kupası'na erken veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H gruplarındaki maçların oynanması ile grup aşaması tamamlandı ve son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. 48 takımın mücadele ettiği 2018 Dünya Kupası grup aşamasından 16 takım bir üst tura geçmeyi başardı. İşte 2018 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri, maçların programı, yayınlanacağı kanallar...

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE

2018 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Maç tarihleri

Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) TRT1, TRT4K

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı) TRT1, TRT4K

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı) TRT1, TRT4K

21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı) TRT1, TRT4K

fifa-dunya-kupası-semasi

ÇEYREK FİNAL SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR

6 Temmuz Cuma

17:00 57. Maç TRT1, TRT4K
21:00 58. Maç TRT1, TRT4K

7 Temmuz Cumartesi

17:00 59. Maç TRT1, TRT4K
21:00 60. Maç TRT1, TRT4K

YARI FİNAL SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR

10 Temmuz Salı

21:00 61. Maç TRT1, TRT4K

11 Temmuz Çarşamba

21:00 62. Maç TRT1, TRT4K

3.'LÜK MAÇI SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR

14 Temmuz Cumartesi

17:00 63. Maç TRT1, TRT4K

FİNAL SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR

15 Temmuz Pazar

18:00 64. Maç TRT1, TRT4K

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Tunus galibiyetle veda etti: 1-2Tunus galibiyetle veda etti: 1-2
Kimse kazanmak istemedi, Belçika kazandı: 0-1Kimse kazanmak istemedi, Belçika kazandı: 0-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası son 16 turu eşleşmeleri dünya kupası eşleşmeleri maç özetleri

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı (Dünya Kupası maç özetleri izle)

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı (Dünya Kupası maç özetleri izle)

Tunus galibiyetle veda etti: 1-2

Tunus galibiyetle veda etti: 1-2

Kimse kazanmak istemedi, Belçika kazandı: 0-1

Kimse kazanmak istemedi, Belçika kazandı: 0-1

CANLI | İngiltere - Belçika

CANLI | İngiltere - Belçika

Kolombiya liderliğe koştu, Senegal'i eledi: 0-1

Kolombiya liderliğe koştu, Senegal'i eledi: 0-1

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.