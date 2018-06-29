Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı (Dünya Kupası maç özetleri izle)

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası grup aşaması dün akşam sona erdi. Böylece Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son şampiyon Almanya, grup aşamasında son sırada kaldı ve Dünya Kupası'na erken veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H gruplarındaki maçların oynanması ile grup aşaması tamamlandı ve son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. 48 takımın mücadele ettiği 2018 Dünya Kupası grup aşamasından 16 takım bir üst tura geçmeyi başardı. İşte 2018 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri, maçların programı, yayınlanacağı kanallar...
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE
Maç tarihleri
Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:
30 Haziran Cumartesi
17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K
1 Temmuz Pazar
17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) TRT1, TRT4K
21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı) TRT1, TRT4K
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı) TRT1, TRT4K
21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı) TRT1, TRT4K
ÇEYREK FİNAL SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR
6 Temmuz Cuma
17:00 57. Maç TRT1, TRT4K
21:00 58. Maç TRT1, TRT4K
7 Temmuz Cumartesi
17:00 59. Maç TRT1, TRT4K
21:00 60. Maç TRT1, TRT4K
YARI FİNAL SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR
10 Temmuz Salı
21:00 61. Maç TRT1, TRT4K
11 Temmuz Çarşamba
21:00 62. Maç TRT1, TRT4K
3.'LÜK MAÇI SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR
14 Temmuz Cumartesi
17:00 63. Maç TRT1, TRT4K
FİNAL SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR
15 Temmuz Pazar
18:00 64. Maç TRT1, TRT4K
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