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Dünya markası çantalar Amasya'da üretiliyor

AMASYA HABERLERİ  | 27.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Amasya'da Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İdeall Çanta firması, dünyanın önemli firmalarına çanta üretiyor - Fabrika müdürü Oğuzhan Özhan: - "Üç yıl içinde 600 kişiyle günlük 25 bin çanta üretimine ulaşmayı hedefliyoruz"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, dünyanın önde gelen firmaları adına çanta üretiliyor.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İdeall Çanta firması, 100 personelle günde ortalama 5 bin çanta üretimi gerçekleştiriyor.

Çanta alanında dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliği yapan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de üretimine hız kesmeden devam ediyor.

Fabrika müdürü Oğuzhan Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çanta üretimine yılbaşında başladıklarını, küresel markalarla iş ortağı olduklarını söyledi.

Sadece Merzifon'un değil, Türkiye'nin gururu olmayı hedeflediklerini belirten Özhan, "Üç yıl içinde 600 kişiyle günlük 25 bin çanta üretimine ulaşmayı hedefliyoruz. Teknolojinin getirdiği yenilikleri bünyemize katarak dünya standartlarında üretim yapmayı vizyon; sektöründe öncü ve örnek şekilde çantanın yıldızı olmayı misyon edindik. Son teknoloji makine parkuru ile çanta imalatı başta olmak üzere katlanabilir sandalye, valiz, askeri çanta, çadır, boks torbası, eldiven imalatı yapma projelerimiz var." dedi.

Pek çok ünlü markayla çalıştıklarına işaret eden Özhan, İdeall Çanta'nın, kendi markası olan "Unistarbag" ile de 3 yıl içinde ulusal ve uluslararası fuarlara katılma hedefi bulunduğunu vurguladı.

Özhan, en büyük referanslarının Decathlon firması olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Decathlon, sosyal uygunluk ve kalite denetimini yapan, üretim ve kalite açısından zorlu bir firma. Yolun başında olmamıza rağmen Decathlon'a ilk sevkiyatımızı şubat ayında gerçekleştirdik. İkinci sevkiyatımızı bu ayın sonunda yapacağız. Ekim ayından sonra da bu firmaya seri üretime başlayacağız. Faber Castell ile sözleşmemizi imzaladık. Beslenme çantası, kalem çantası ürünlerinde iş birliğimiz olacak."

Ürünlerinde müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı istediklerinin altını çizen Özhan, "Pandemi sürecinde önlemlerimizi alarak üretime ara vermeden devam ettik. Sürecin başında Amasya ve çevre illerimizin ihtiyacını karşılamak için Valiliğimiz koordinesinde ücretsiz maske üretimi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çanta ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü, Adidas ile de temas halinde olduklarını anlatan Özhan, ayrıca geçen ay İngiltere Liverpol Üniversitesi Hastanesine 1 milyon 500 bin önlük gönderdiklerini kaydetti.

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