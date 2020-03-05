YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Dünya Obezite Günü etkinlikleri

Dünya Obezite Günü etkinlikleri

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Dünya Obezite Günü etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Avrupa’da 34 ülkede ile aynı anda Dünya Obezite Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında, Avrupa Obezite Merkezlerinden biri olan Zonguldak BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (OBDİM/EASOCOM, https://obdm.beun.edu.tr/) tarafından Şebnem Kargı Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıya, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.

Dünya Obezite Günü etkinlikleri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Dünya Obezite Günü etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Avrupa’da 34 ülkede ile aynı anda Dünya Obezite Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında, Avrupa Obezite Merkezlerinden biri olan Zonguldak BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (OBDİM/EASOCOM, https://obdm.beun.edu.tr/) tarafından Şebnem Kargı Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Aydemir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin, Hastane Başmüdürü İhsan Öztunç, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Şube Müdürü Cihangir Koca, Müdür Yardımcısı Emine Fidan, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğrencileri, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları katıldı.
Etkinlikte, Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu obezitenin dünyada, Türkiye’de ve Zonguldak genelindeki durumunu, güncel tanısı ve kliniği, BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında sunum yaptı.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin’in sunumuyla devam eden programda, Dr. Öğr. Üyesi Tekin obezite tedavisi ve tedavide kullanılan ilaçları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Merkez Diyetisyenlerinden Uzm. Dyt. Funda Kasapoğlu ise sağlıklı beslenmenin nasıl olacağına dair bilgiler verdi.
Konferans ve sunumlar öncesi katılımcıların tansiyonları, bel çevresi, ağırlık ölçümleri ve diyabet risk hesaplamaları ile obezite konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
13:09
İkindi
16:20
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.