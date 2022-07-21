Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Paige Spiranac'ın güzelliği artık tescillendi! Golf camiasının en çok tanınan isimlerinden biri olan güzel sporcu, yapılan ankette ilk sırada yer aladı. İngiltere'de ünlü bir derginin yaptığı ankette, 'yaşayan en çekici kadın' seçilen Paige Spiranac, sosyal medyada gündeme oturdu.

DÜNYA SINIRLARINDA YAŞAYAN...

Derginin yaptığı anket sonucu, dünya üzerinde yaşayan en çekici kadın Paige Spiranac seçildi. Tüm ülkelerden adayların yer aldığı listede büyük bir fark atan Paige Spiranac, 2022 yılının en çekici kadını seçildi.

"DEKOLTE GİYMEYİ SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından aldığı yorumlar üstüne bir yorum paylaşan Paige Spiranac, ''Erkeklerin, vücudum hakkında yorum yapmasından hoşlanmıyorum. Dekolte giydiğim için beni iğrenç cümlelerle suçlamayın. Anlamaya çalışın. Giyinmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

"GOLF OYNARKEN İÇ ÇAMAŞIRI GİYMİYORUM"

İç çamaşırı giymeden golf oynamayı daha çok sevdiğini belirten Spiranac, "Normalde iç çamaşırı giymiyorum, şort giyiyorum ve üzerinde çok fazla katman var. Pantolon giydiğimde de iç çamaşırı kullanmıyorum" dedi.



