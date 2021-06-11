Dünya Turizm Forumu Bodrum'da başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin 40 yıl önce başlayan turizm serüveninde büyük başarılara imza atıldığını belirterek, "2019'da dünyada en fazla yabancı turist kabul eden 6. ülke oldu. 35 milyar dolarlık bir turizm geliri elde eden bir ülke oldu." dedi.

Alpaslan, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen Dünya Turizm Formunun açılışında, turizmin birçok sektörü ekonomik anlamda etkilediğini ve çok önemli olduğunu söyledi.

Salgının dünyada tüm sektörleri etkilediği gibi Türkiye'de de turizmi etkilediğini belirten Alpaslan, "Türkiye, 40 yıl önce başlayan turizm serüveninde büyük başarılara imza attı. 2019'da dünyada en fazla yabancı turist kabul eden 6. ülke oldu. 35 milyar dolarlık bir turizm geliri elde eden bir ülke oldu." diye konuştu.

Alpaslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, barındırdığı turizm potansiyeliyle önümüzdeki yıllarda çok daha büyük gelişmelere ve dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birisi olmaya aday. TBMM'nin onayıyla Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Bakanlık ile sektörü bir araya getiren ajans, turizm sektöründen elde ettiği gelirlerden aldığı payla Türkiye'nin turizm değerlerini tanıtma odaklı kurulan bir kurum. Biz ülke olarak bu salgından en az düzeyde etkilenmek için çaba gösterdik. Turizm sektörünün gördüğü zararı en aza indirmek için devletimizin imkanları ölçüsünde destek paketleri açıklandı. Yaşanan süreçte dünyaya da örnek olabilecek Güvenli Turizm Sertifika Programı hayata geçirildi."