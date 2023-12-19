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Dünyaca ünlü istatistik şirketi açıkladı! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Sparta Prag turunu geçebiliyor mu?

19.12.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi’nde gruptan üçüncü çıkarak Avrupa Ligi play-off turuna kalan Galatasaray, Sparta Prag ile eşleşti. Dünyaca ünlü istatistik şirketi eşleşmelerin ardından turu kimlerin geçebileceğini takipçileriyle paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

GALATASARAY TURU GEÇİYOR MU?

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UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekiminin ardından dünyaca ünlü istatistik firması Euro Club Index, eşleşmeleri kimin geçebileceğine dair tahminde bulundu. Galatasaray - Sparta Prag eşleşmesi, Lens - Freiburg eşleşmesinden sonra en dengeli ikinci eşleşme oldu.

KENDİ EVLERİNDE YENİLMEDİLER

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Hem Çekya hem de UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl kendi evlerinde yenilgi yüzü görmeyen Sparta Prag dirençli futboluyla öne çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'lu gruptan ikinci çıkan Prag, 10 puanla Rangers'ın arkasında ikinci sırada yer almıştı.

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