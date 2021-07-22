YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'ndaki yoğunluk drone ile görüntülendi

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'ndaki yoğunluk drone ile görüntülendi

22.07.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: - "İlçe olarak 61 bin nüfusa sahibiz ama nüfusumuzun 5-6 katı yoğunluğa sahibiz"

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

İlçedeki otel ve villalarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kaş ilçesi ile Kalkan beldesi arasındaki güzergahta trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk drone ile de görüntülendi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, ilçenin doğası, tarihi ve deniziyle yerli ve yabancı turistlerin odağında olduğunu söyledi.

İlçenin bayramda da tatil için tercih edilen önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Ulutaş, "İlçe olarak 61 bin nüfusa sahibiz ama nüfusumuzun 5-6 katı yoğunluğa sahibiz. Bu yoğunluğa karşı Kaşlı esnafımız, Belediyemiz, güvenlik güçlerimiz, gelen misafirlerin rahatlığı, huzuru ve memnuniyeti için gereken hassasiyeti gösteriyor. Kaş Belediyesi, bu duruma hazırlıklı ve günün her saati çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kaş'taki halk plajlarının kapasitelerini artırdıklarını anlatan Ulutaş; Patara, Kaputaş, İnceboğaz, Akçagerme'de misafirlerin plajlardan ücretsiz istifade edebildiklerini bildirdi.

Ulutaş ilçenin masmavi, tertemiz, denizi ile tabiat harikası Sütleğen ve Gömbe yaylalarına da sahip olduğunu dile getirdi.

Adana'dan Kaş'a tatile gelen Aydın Ceviz de ilçeyi, denizi ve sahilleriyle çok beğendiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
PARTNERKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldiKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldi
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüAntalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalya Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:20
Yatsı
21:51

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Ake Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.