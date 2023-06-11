Dünyaca ünlü keman sanatçısı Suna Kan yaşamını yitirdi! Acı haberi piyanist Gülsin Onay duyurdu

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden keman sanatçısı Suna Kan yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran piyanist Gülsin Onay, paylaşımında "Suna Kan’ı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla." ifadelerine yer verdi.

