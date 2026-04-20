Survivor'da kim elendi? Bayhan mı Engincan mı?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 izleyicileri 19 Nisan 2026 Pazar akşamı ekran başına kilitlendi. Haftanın en kritik anlarından biri olan eleme gecesinde, “Survivor kim elendi?” sorusu yanıt buldu.

Ödül oyunu ve ardından gerçekleşen eleme düellosu ile tansiyonun yükseldiği son bölümde, Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay arasında geçen mücadele sonucunda adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar giren Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay olmuştu. Yeni eleme sistemine göre 4 yarışmacı ilk olarak düelloda karşı karşıya geldi.

Nefes kesen düelloda Murat Arkın ve Can Berkay galip gelerek eleme adaylığını düşürdü. Bayhan ve Engincan ise kader konseyinde seyirci oylaması kararı belli oldu.

Oylama sonucu Survivor'dan elenen isim Engincan oldu.

Engincan'ın elenmesinin ardından seyirci ikiye bölündü. Kimi bu yarışmacının 'çok bile' kaldığını söylerken kimi ise elenmemesi gerektiğini söyledi. Engincan'ın güçlü olduğunu düşünen bazı seyirciler ise bu vedaya anlam veremedi.