Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde "sosyal mesafeli tatil" düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde tatil yapmak isteyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak kuralların netleştirildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle kapalı olan Konyaaltı Plajında başlattığı pilot çalışmada şezlong, yürüyüş yolları, soyunma kabinleri, tuvaletler ile sahile sosyal mesafe ve salgın hastalık kurallarının getirildiği kaydedildi.

Ekiplerin, "kontrollü yeni sosyal hayat" kapsamında halkın ücretsiz olarak faydalandığı kısımlarda sosyal mesafenin koruması amacıyla 9 metrekarelik özel alanlar oluşturulduğu, her bölme arasında da 1,5-2 metrelik mesafe bırakıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların şahsi şemsiye ve havlularıyla bu alanlardan yararlanabileceğine vurgu yapıldı.

Market gibi ortak kullanım alanlarında maske takmanın zorunlu olacağı aktarılan açıklamada, plajda halkın karşılaşmaması, sosyal mesafenin korunması için giriş ve çıkış noktalarının ona göre düzenleneceği, bunun için de yönlendirme levhalarının konulacağı vurgulandı.