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Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde "sosyal mesafeli tatil" düzenlemesi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.05.2020 19:19 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde "sosyal mesafeli tatil" düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde tatil yapmak isteyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak kuralların netleştirildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle kapalı olan Konyaaltı Plajında başlattığı pilot çalışmada şezlong, yürüyüş yolları, soyunma kabinleri, tuvaletler ile sahile sosyal mesafe ve salgın hastalık kurallarının getirildiği kaydedildi.

Ekiplerin, "kontrollü yeni sosyal hayat" kapsamında halkın ücretsiz olarak faydalandığı kısımlarda sosyal mesafenin koruması amacıyla 9 metrekarelik özel alanlar oluşturulduğu, her bölme arasında da 1,5-2 metrelik mesafe bırakıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların şahsi şemsiye ve havlularıyla bu alanlardan yararlanabileceğine vurgu yapıldı.

Market gibi ortak kullanım alanlarında maske takmanın zorunlu olacağı aktarılan açıklamada, plajda halkın karşılaşmaması, sosyal mesafenin korunması için giriş ve çıkış noktalarının ona göre düzenleneceği, bunun için de yönlendirme levhalarının konulacağı vurgulandı.

- Şezlonglar kullanımdan sonra dezenfekte edilecek

Plajda ücretli şezlong kullanmak isteyen vatandaşlar için de uygulamanın yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretli şezlong kullanmak isteyen vatandaşlara da 3'lü, 2'li veya tekli seçenekler sunuluyor. Her kullanımdan sonra şezlonglar dezenfekte edilecek ve bunlara, dezenfekte edildiğine dair uyarı işareti konulacak. Plaja giriş kısmında maskesi olmayan vatandaşların maske ve eldiven ihtiyacı karşılanacak. Deniz içinde de özellikle sosyal mesafenin korunması istenecek bu konuda cankurtaranlar ikazlarda bulunacak. Tuvaletlerde havalandırma üniteleri artırılıyor. Tuvaletlere sensörlü kapılar, fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar takılıyor. Sahilde risk yaratmaması için bu yaz çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri monte ediliyor."

Öte yandan açıklamada, belediyenin, sosyal mesafe kuralına uyulması için sahilin yeşil alanlarında "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlattığı da kaydedildi.

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