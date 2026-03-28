Dünyaca ünlü sporcu Tiger Woods kaza yaptı, tutuklandı! İşte sebebi

Florida'nın Jupiter Island bölgesinde aracıyla seyir halinde olan 50 yaşındaki Tiger Woods, bir kamyona çarptıktan sonra takla attı.

KAZA SONRASI TUTUKLANDI

Kazanın ardından hurdaya dönen aracın yolcu kapısından sürünerek çıkmak zorunda kalan ünlü sporcu, polis ekiplerince "etki altında araç kullanma" suçlamasıyla tutuklandı.

Martin County Şerif Ofisi, kariyerinde 15 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan efsanevi golfçünün mala zarar verme ve yasal testleri reddetme iddialarıyla da suçlandığını bildirdi.

MADDE ETKİSİNDE...

Bölge Şerifi John Budensiek tarafından yapılan açıklamada, müdahale ekiplerinin Woods'un alkol kullanımından şüphelenmediği ancak bilinmeyen farklı bir maddenin etkisinde olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.