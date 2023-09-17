MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu

'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu

17.09.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' olarak bilinen Yanet Garcia, Instagram'daki 15 milyon takipçisine paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi.

Yanet Garcia, hem modellik yapması hem de uzun yıllardır yaptığı sunuculukla tanınıyor. 'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' olarak bilinen Yanet Garcia adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce diş ipi bikini trendiyle hayranlarının dikkatini çeken Garcia yine adından söz ettirdi.

1

Dikkat çekti! "Ne kadar aynı olduğumuzu..." Dikkat çekti! "Ne kadar aynı olduğumuzu..."

Tamamen çıplak poz veren ünlü sunucu göğüslerini ve belden aşağısını kocaman bir şapka ile kapattı.

2

Yanet Garcia yalnızca deri bir çizme giyerek dikkat çekti. Sunucu paylaşımına ise "Bir Latin ile çıkarsanız güzel, güçlü bir kadın elde edersiniz, tutkulu, sadık, romantik, baştan çıkarıcı ve dünyanın en dürüst kadınlarıdır. Bu yüzden kendilerini savunduklarında ve karşılığında aynısını istediklerinde kızmayın" diyerek gündem oldu.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızdıran yoruma bomba yanıt "Donumda..."Kızdıran yoruma bomba yanıt "Donumda..."
"Filenin sultanları kafirdir" diyen imamı duyunca çok sinirlendi! "Emniyet göreve""Filenin sultanları kafirdir" diyen imamı duyunca çok sinirlendi! "Emniyet göreve"
Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'
Anahtar Kelimeler:
yanet garcia Model istedi kadınları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.