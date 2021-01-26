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Dünyanın en değerli markası "Apple" oldu

26.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak zirvede yer aldı - Apple’ı sırasıyla 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar marka değeriyle Google takip ederken Türk markaları ilk 500'e giremedi - Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner: - "Listede yer bulan 47 teknoloji markası toplam değerin yüzde 14'ünü oluşturmakta olup, değerleri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmaktadır" - "Tesla yüzde 158 değer artışıyla en hızlı büyüyen marka olurken, e-ticaret markası Alibaba.com da yüzde 108 artış oranıyla Tesla'dan sonra en büyük artışı gösteren marka olarak öne çıktı"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyanın en değerli markası, bu yıl itibarıyla yaklaşık 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple olurken, Apple'ı 254,2 milyar dolar değerle Amazon izledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Apple, 2020 araştırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı.

Apple’ı sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google takip etti.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 140,4 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 102,6 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Walmart 93,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 81,5 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 72,8 milyar dolarla 8'inci, ABD'li Verizon 68,9 milyar dolarla 9'uncu, Çinli WeChat 67,9 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li firmalar oluştururken, 75'inin Çin, 34'ünün Japon, 33'ünün Fransız, 22'sinin Alman, 19'unun İngiliz olduğu görüldü.

- "Ülke gündeminin ilk sırasına markalaşma yerleştirilmeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, listede yer bulan 47 teknoloji markasının, toplam değerin yüzde 14'ünü oluşturduğunu, değerlerinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Tesla'nın yüzde 158 değer artışıyla en hızlı büyüyen marka olduğuna dikkati çeken İlgüner, "e-Ticaret markalarında önemli artışlar gözlendi. Yüzde 108 oranla Alibaba.com markası Tesla'dan sonra en büyük artışı gösteren marka olarak öne çıktı." dedi.

İlgüner, sabit perakende zincirlerinin de dijital teknolojilerden yararlanarak sipariş süreçlerini geliştirdiğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürdüğü bu dönemde dijital teknolojiler sayesinde bu şirketlerin başarı sağladıklarını vurguladı.

Dijital medya markalarının da bu yılı başarıyla tamamladığına işaret eden İlgüner, "2020 sonu itibarıyla milyonlarca yeni üye kazanan Netflix markasının değerini 25 milyar dolara taşıdığını kaydetti.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyon dolar):

2021 SıraMARKAÜlkeEndüstri 2021 Marka Değeri
(Milyon dolar) 1Apple ABDTeknoloji263.3752Amazon ABDPerakende254.1883Google ABDMedya191.2154Microsoft ABDTeknoloji140.4355Samsung Group Güney KoreTeknoloji102.6236Walmart ABDPerakende93.1857Facebook ABDMedya81.4768ICBC ÇinBankacılık72.7889Verizon ABDTelekom68.88910WeChat ÇinMedya67.90211China Construction Bank ÇinBankacılık59.64912Toyota JaponyaOtomotiv59.47913Mercedes-Benz AlmanyaOtomotiv58.22514Tencent ÇinMedya56.43215Huawei ÇinTeknoloji55.39616State Grid ÇinGenel Hizmet55.20317Ping An ÇinSigortacılık54.57918Taobao ÇinPerakende53.33519Agricultural Bank Of China ÇinBankacılık53.13420Home Depot ABDPerakende52.917

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