Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

Dünyaca ünlü yıldız Kristina Pimenova, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Henüz 16 yaşında olan çocuk model, Noel pozuyla beğeni topladı.

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızı olan Kristina Pimenova, güzelliği nedeniyle çok küçük yaşlarda şöhretle tanıştı.

2014 yılında yaşayan en güzel kız seçilen Pimenova, aslen Moskovalı olsa da şimdilerde İngiltere'de yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan yıldız paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor.

4 yaşından beri modellik yapan Pimenova, mesleğini halen sürdürüyor.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Kristina Pimenova Creators: The Past ve

The Russian Bride gibi projelerde kamera karşısına geçmişti.



