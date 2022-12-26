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Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

26.12.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Moskovalı model Kristina Pimenova 2 buçuk milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı yılbaşı pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

Dünyaca ünlü yıldız Kristina Pimenova, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Henüz 16 yaşında olan çocuk model, Noel pozuyla beğeni topladı.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızı olan Kristina Pimenova, güzelliği nedeniyle çok küçük yaşlarda şöhretle tanıştı.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

2014 yılında yaşayan en güzel kız seçilen Pimenova, aslen Moskovalı olsa da şimdilerde İngiltere'de yaşıyor.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

Sosyal medyada epey aktif olan yıldız paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

4 yaşından beri modellik yapan Pimenova, mesleğini halen sürdürüyor.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı

Oyunculuk deneyimi de bulunan Kristina Pimenova Creators: The Past ve
The Russian Bride gibi projelerde kamera karşısına geçmişti.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı


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