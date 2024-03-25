Dünyanın en iyi turizm köyü ’Cumalıkızık’ için işbirliği

Üniversite son olarak, Birleşmiş Milletler tarafından ’Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ projesinin yükseltme programı içerisinde yer alan Cumalıkızık için Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne katkı verecek.

Birleşmiş Milletlerin ’Dünyanın En İyi Turizm Köyü Cumalıkızık’ projesinde çok yönlü eğitim, araştırma ve teknik destek işbirliği sağlamak için hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer imza attı. Protokol çerçevesinde; Cumalıkızık Köyü’nde hizmet veren yeme-içme, konaklama, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve çalışanlarına yönelik mesleki eğitimler verilmesi, araştırma yapılması, teknik destek sağlanması ve köy halkına sosyal girişimciliğe yönelik söyleşi, panel ve workshop şeklinde toplantıların veya eğitimlerin planlanması çalışmaları yürütülecek.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldikleri ilk günden itibaren araştırma üniversitesi vizyonu çerçevesinde hareket etmeye çalıştıklarının altını çizdi. Yer aldıkları kategori içerisinde en önemli parametrelerden birinin nitelikli proje üretmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Üniversite olarak bilgi ve deneyim anlamında son derece güçlü bir geçmişe sahibiz. Bu protokole destek sağlayacak olan İşletme Bölümümüz de dinamik ve nitelikli hocalarımızın görev yaptığı bölümlerimiz arasında yer alıyor.

Üniversitemizin kapısı, ülkemiz ve milletimizin faydasına olacak tüm işbirliklerine sonuna kadar açıktır. Bir araştırma üniversitesiyiz ve bu alandaki performansımızı her zaman için daha da yukarılara çekmeyi arzu ediyoruz. Akademik ve bilimsel çıktı sağlayacak işbirliği projelerinin özel katkıları oluyor. Bugün imzalayacağımız proje de son derece değerli. Protokolün üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için özel hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz. Cumalıkızık hepimizin gözbebeği. Oranın iyileştirilmesi ve çok daha nitelikli bir yer haline gelmesi son derece değerli bir iş olacaktır. Emeği geçen ve çalışmaya katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan Dünyanın En İyi Turizm Köyleri projesine 2022 yılında başvuru yaptıklarını hatırlatarak, “Eğer köyünüz hazırsa ve tüm şartlar tutuyorsa sizi bu projenin içerisinde doğrudan alıyorlar. Eksikleriniz varsa ve bu sıralamada yer alacak gibiyseniz sizi yükseltme programına dahil ediyorlar. Türkiye’den de Mardin Anıtlı ve Bursa Cumalıkızık yükseltme programına kalan iki köy oldu.

Raportörler geldi ve toplantılarımızı yaptık. İyileştirmeleri belirleyerek hemen gerekli aksiyonları almaya başladık. Bu anlamda bir kısım eksikliklerimizi tamamlamak için üniversitemizle görüşmeye başladık. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizden çok kıymetli hocalarımızla iletişime geçtik. Onlar da sağ olsun bizi kırmadı ve ortak çalışmalara başladık. Kısa sürede de eksik kalan konularımızı tamamlayacak ve Dünyanın En İyi Turizm Köyleri projesinde kendimize yer bulacağımıza inanıyoruz. İşbirliği için üniversitemize ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

İşbirliği imza töreninde BUÜ Genel Sekreteri Osman Dikmen, İİBF İşletme Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, Prof. Dr. Çağatan Taşkın ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri de hazır bulundu.

