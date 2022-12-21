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"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca “Ehliyetim yoktu, bir şey içmedim” dedi

21.12.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca “Ehliyetim yoktu, bir şey içmedim” dedi

Araçta yapılan aramada özel yapılmış uyuşturucu kullanma aparatı bulunurken, gözaltına alınan sürücü, “Abi ehliyetim yok bakabilirsiniz, hiçbir şey içmiyordum” diyerek kendini savundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 42 AEJ 934 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil sürücüsü M.E.D. kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada otomobil sürücüsü, Karatay ilçesi, Akifpaşa Mahallesi, Bazice Sokak üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan F.Ö. gözaltına alındı. Polis ekiplerine zorluk çıkartan sürücü, “Abi ehliyetim yok bakabilirsiniz, hiçbir şey içmiyordum” diyerek kendini savundu.

Öte yandan, inceleme yapan polis ekipleri araçta bir miktar uyuşturucu madde ve bu uyuşturucu maddelerin tüketilmesinde kullanılmak üzere sürücü ve arkadaşı tarafından yapılmış özel bir aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, sürücünün polisten kaçtığı otomobil emniyet otoparkına çekildi. Sürücüye ise "dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak" gibi maddelerden 9 bin TL idari para cezası uygulandı.

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