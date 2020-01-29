YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Durdurulan şüpheli araçta 47 parça tarihi eser ele geçirildi

Durdurulan şüpheli araçta 47 parça tarihi eser ele geçirildi

TOKAT HABERLERİ  | 29.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda arama yapılan araç içerisinde 47 parça tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Zile’de 2 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu istihbaratı aldı.

Durdurulan şüpheli araçta 47 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat’ın Zile ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda arama yapılan araç içerisinde 47 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Zile’de 2 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu istihbaratı aldı. Alınan istihbarat sonrasında takibe başlayan ekipler, alınan arama kararına istinaden şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama sonrasında, araçtan 32 adet sikke, 11 adet metal obje ve 4 adet de mühür olmak üzere toplamda 47 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan O.G ve K.Ö isimli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Tokat Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:52
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:16

Tokat Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Burcu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Alpat Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tokat’ta 7 yılda 2 bin 19 riskli bina, 138 iş yeri yıkıldı

Tokat’ta 7 yılda 2 bin 19 riskli bina, 138 iş yeri yıkıldı

Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi

Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi

Tarihi Niksar Kalesi'nde Öğrenciler Temizlik Yaptı

Tarihi Niksar Kalesi'nde Öğrenciler Temizlik Yaptı

17 Yıllık Faili Meçhul Cinayeti Dosyası Yeniden Açıldı

17 Yıllık Faili Meçhul Cinayeti Dosyası Yeniden Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.