Durgunsu Kano Milli Takım ve TOHM Seçme Yarışları tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Durgunsu Kano Milli Takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları sona erdi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve 1000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, erkekler ile kadınlarda büyükler, 23 yaş altı, gençler, yıldızlar, minikler, K1 (Tekli Kayak) ve C1 (Tekli Kano) kategorilerinde yapıldı.

Federasyon teknik kurulunun yapacağı performans değerlendirmesinin ardından kampa alınacak sporcular belli olacak.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları 12 ilden 21 kulüp ve 121 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine dikkat ettiklerini belirten Kabakçı, "Sporcularımızın son performans durumunu gördük. Teknik kurulumuz kampa alınacak sporcularla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Olimpik takım, 4 sporcuyla Köyceğiz'de iki aylık kamp süreci gerçekleştirdi. Buradaki performanslarını gördükten sonra Antalya'da 8 Kasım'da başlayacak Belarus Milli Takımı ile 2 aylık ortak kamp süreci gerçekleştireceğiz. Olimpiyat sürecinde ciddi çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Sporcuların performans durumuna göre Köyceğiz'de genç milli takımının ikişer haftalık kampa tabii tutulacağını anlatan Kabakçı, hedeflerinin hem genç, hem büyük sporcuların olimpiyat yolunda kota almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

