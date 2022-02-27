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Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı

27.02.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı

Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, sonuçlandı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen yarışlarda, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 14 kulüpten 80 sporcu yer aldı.

80 sporcunun kürek çektiği organizasyon, final yarışlarıyla sona erdi.

Yarışmada, kategorilerine göre derece elde eden sporcular şunlar:

Erkekler K1: 1. Faruk Demir, 2. Taha Ekrem Usta, 3. İdris Şentürk

Kadınlar K1: 1. Simge Kaya, 2. Zilan Yılmazer, 3. Zührenaz Yenihayat

Erkekler C1: 1. Bedirhan Çıktay, 2. Mehmet Ali Duman, 3. Serhat Seven

Kadınlar C1: 1. Tuğçe Taylak, 2. Rabia Akçiçek, 3. Selin Koyuncu

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