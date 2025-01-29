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Dursun Özbek çok sevinecek: Galatasaray'a talih kuşu gibi teklif! Metehan'ın yedeğine dev talip

29.01.2025 10:20
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan Galatasaray'da gelecekler kadar gidecekler de dikkat çekiyor. Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford için tüm şartları zorlayan Galatasaray'da Dursun Özbek'in yüzünü güldüren bir teklif masada...

Dursun Özbek çok sevinecek: Galatasaray'a talih kuşu gibi teklif! Metehan'ın yedeğine dev talip

İtalya'nın köklü kulüplerinden biri olan Napoli, Galatasaray'da yedek kalan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile ilgileniyor. Nelsson'un sarı kırmızılılardan ayrılmak istediği uzun süredir biliniyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nelsson, Napoli'de oynamaya sıcak bakıyor. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Napoli, Nelsson ile ilgileniyor.

NAPOLİ'NİN NELSSON ISRARI YÖNETİMİ SEVİNDİRDİ

Napoli'nin stoper rotasyonunda Buongiorno, Amir Rrahmani, Rafa Marın, Juan Jesus gibi isimler var! Danimarkalı Nelsson, uzun süredir Galatasaray forması giyiyordu. Okan Buruk ile kazanılan ilk şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Nelsson, geçen sezon düşüşe geçti.

Nelsson, bu sezon yer yer Galatasaray altyapısında yetişen Metehan Baltacı'nın da gerisine düştü. Birçok maçta Metehan ilk 11 oynadı, Nelsson yedek kaldı.

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MERTENS'İN ALTERNATİFİ DE BULUNDU: RASPADORİ!

38 yaşına gelen Mertens'e alternatif bir oyun kurucu arayan Galatasaray, Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki Giacomo Raspadori ile ilgileniyor. 36 kez İtalya milli takımınının formasını terleten Raspadori, forvet arkası pozisyonunda oynuyor.

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Kariyerine Sassulo altyapısında başlayan Raspadori, Napoli'ye transfer olduktan sonra İtalya milli takımının da öneml isimlerindne biri oldu. Raspadori ile Napoli arasındaki sözleşme 2028 yılında sona erecek.

Galatasaray'ın Transfer Planları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Nelsson'u satmak iyi bir fikir
Raspadori'yi almak Galatasaray için büyük avantaj
Her iki transferi de destekliyorum
Nelsson'a şans verilmeli, gitmemeli

Anahtar Kelimeler:
Victor Nelsson galatasaray napoli
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