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Dursun Özbek'den TFF'ye rest! "Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağım"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.02.2025 14:39
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TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulübü'nün başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek'i derbi öncesi Riva'da buluşmaya davet etmişti. Dursun Özbek TFF'nin bu teklifine cevap verdi. Özbek, "Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum." dedi.

Dursun Özbek'den TFF'ye rest! "Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. İstişare toplantısı tertip ediyorlar Ali Koç'un ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediyor. Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor.

"ASIL AMAÇLARI FARKLI!"

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Dursun Özbek, "Akşam saatlerinde TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan toplantıyı duyurdu. O zaman endişlerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıyı takdirlerinize bırakıyorum. Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"8 AYDAN BERİ NEREDEYDİNİZ!"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. İstişare toplantısı tertip ediyorlar Ali Koç'un ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediyor. Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor.Şimdi şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi. 8 aydan beri neredeydiniz. Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım, mektupta iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen söylenenlere şüpheyle yaklaştım" dedi.

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Dursun Özbek TFF Türkiye Futbol Federasyonu Derbi galatasaray
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