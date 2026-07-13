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Dursun Özbek'in Osimhen'e verdiği söz ortaya çıktı: Büyük sıkıntı çıkartırım!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Nijeryalı yıldız, yeni sezon kadrosu için yönetime güvence isterken, Başkan Dursun Özbek ise hem güçlü takım sözü verdi hem de transfer sürecinde gizlilik konusunda yöneticileri sert şekilde uyardı.

Dursun Özbek'in Osimhen'e verdiği söz ortaya çıktı: Büyük sıkıntı çıkartırım!
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması sürerken, Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile Nijeryalı yıldız arasında özel bir görüşme yapıldı.

OSIMHEN GÜVENCE İSTEDİ

Dursun Özbek in Osimhen e verdiği söz ortaya çıktı: Büyük sıkıntı çıkartırım! 1

İddiaya göre görüşmede Osimhen, Galatasaray'ın gelecek sezonki hedefleri ve oluşturulacak kadroyla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başarılı golcünün özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilecek bir ekip kurulup kurulmayacağı konusunda yönetime güvence verilmesini istediği öne sürüldü.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Dursun Özbek in Osimhen e verdiği söz ortaya çıktı: Büyük sıkıntı çıkartırım! 2

Levent Tüzemen'in iddiasına göre Başkan Dursun Özbek, yıldız futbolcunun beklentilerine olumlu yanıt verdi. Özbek'in görüşmede, "Önümüzdeki sezon çok daha güçlü, çok daha iyi bir takım kuracağız." ifadelerini kullanarak yeni sezon planlamasına ilişkin net bir mesaj verdiği belirtildi.

TRANSFER SÜRECİNDE GİZLİLİK TALEBİ

Dursun Özbek in Osimhen e verdiği söz ortaya çıktı: Büyük sıkıntı çıkartırım! 3

Haberde yer alan bilgilere göre Dursun Özbek, yönetim kurulu toplantısında transfer çalışmalarının büyük bir gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkanın, görüşmelerle ilgili bilgilerin kamuoyuna sızmaması konusunda yöneticilere hassas davranmaları yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi.

"BÜYÜK SIKINTI ÇIKARIRIM"

Dursun Özbek in Osimhen e verdiği söz ortaya çıktı: Büyük sıkıntı çıkartırım! 4

İddiaya göre Özbek, transfer sürecinde isimlerin dışarıya sızması halinde sorumlulara karşı taviz verilmeyeceğini de dile getirdi. Başkanın yönetim kuruluna, "Eğer yürüttüğümüz transfer çalışmalarında isimler dışarı sızarsa, bu duruma sebep olanlara büyük sıkıntı çıkarırım." sözleriyle net bir uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

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