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Dursunbey BALMEK Sanal Sergisi Açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Dursunbey’de faaliyetlerini sürdüren BALMEK tarafından pandemi dönemi öncesi açılan kursların sergisi açıldı.

Dursunbey’de faaliyetlerini sürdüren BALMEK tarafından pandemi dönemi öncesi açılan kursların sergisi açıldı. Sergi temsili olarak açılırken, video görüntüler ile sanal ortamda gösterime sunulacak.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile tüm eğitim kurumlarında faaliyetler durdurulmuştu. Dursunbey’de BALMEK tarafından açılan kurslarda pandemi döneminde etkilenen yerlerden birisi oldu.
Pandemi öncesi açılan dikiş nakış kursu, keman kursu, kâğıt rölyef kursu, takı tasarım kursu, tel kırma kursu, turistik eşya ve aksesuar kursunda kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sanal sergide gösterime sunuldu. Temsili olarak serginin açılışını Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Meclis üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman yaptı. El emeği göz nuru eserler katılımcıların dikkatini çekerken, kurs sorumlusu Sevgi Ağralı bir yıllık emeği sergilediklerini söyledi. Serginin Dursunbey Belediyesinin sosyal ağlarında sanal ortamda yayınlanacağını ifade eden Ağralı, yeni kursların da pandemi dönemi sonrası açılacağını ifade etti.
Sergi pandemi sebebi ziyaretçi kabul etmezken, youtube, facebook gibi sosyal ağlarda yayınlanacak.

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