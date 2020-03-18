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Dursunbey Belediyesi Kurum İçi Genelge Yayınladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.03.2020 08:30 | Son Güncelleme

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile Belediye birim amirleri ve müdürleri Koronavirüs salgını ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile Belediye birim amirleri ve müdürleri Koronavirüs salgını ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar genelge haline getirildi.
Tüm Dünya’yı tehdit eden yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Dursunbey’de başlatılan çalışmalar belediye tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Dursunbey Belediyesi birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, alınan kararların genelge olarak yayınlanması talimatını verdi.
Toplantıda alınan kararlar iç genelge olarak hazırlanırken, alınacak olan tedbirler maddeler halinde sıralandı.

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