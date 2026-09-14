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Hande Soral'dan yıllar sonra gelen itiraf: Gözyaşlarını tutamadı

Yeni projesi “Evlilik Güzeldir” ile ekranlara dönen Hande Soral bu kez oğlu Ali’nin ilk okul gününde yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Soral paylaşımında, “Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım sonra ilkokullar İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşuna kalktım. Yine biraz ağladım. ifadelerine yer verdi.

Hande Soral'dan yıllar sonra gelen itiraf: Gözyaşlarını tutamadı
Sariye Nur Dönmez

Ekranların sevilen isimlerinden Hande Soral yeni projesi “Evlilik Güzeldir” dizisiyle ekranlara dönmesinin ardından yaşadığı duygusal anlarla yeniden gündeme geldi. Soral paylaşımıyla hayranlarını da duygulandırdı.

Küçük Kadınlar projesiyle üne kavuşan Hande Soral sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Soral başarılı kariyerinin yanı sıra aile hayatından kareleri de sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Hande Soral dan yıllar sonra gelen itiraf: Gözyaşlarını tutamadı 1

Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile yaşadığı aşkı 2017 yılında evlilikle taçlandıran güzel oyuncunun bu evlilikten Ali adında bir oğlu dünyaya geldi. 2022 yılında anne olmanın heyecanını ilk kez oğlu Ali ile yaşayan Soral, oğlunun ilk okul gününü de takipçileriyle paylaştı. Soral’ın yaşadığı duygusal anlar ve söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Hande Soral dan yıllar sonra gelen itiraf: Gözyaşlarını tutamadı 2

"BANA ORYANTASYON YAPILMADI, KEŞKE YAPILSAYDI”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oğlunun ilk okul gününü anlatan oyuncu, yıllar sonra kendisiyle ilgili bir pişmanlığını da dile getirdi. Soral paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım sonra ilkokullar İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşuna kalktım. Yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı." Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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Hande Soral
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