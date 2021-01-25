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Dursunbey’de çöp dağı tarih oluyor

25.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Dursunbey’e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katı atık aktarma istasyonu ile ilçede sorun haline gelen 40 yıllık çöp dağı artık tarih oluyor.Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde yaklaşık 40 yıldan bu yana çöplerin vahşi olarak depolandığı hıdırlık bölgesindeki çöp dağları artık tarih oluyor.

Dursunbey’e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katı atık aktarma istasyonu ile ilçede sorun haline gelen 40 yıllık çöp dağı artık tarih oluyor.
Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde yaklaşık 40 yıldan bu yana çöplerin vahşi olarak depolandığı hıdırlık bölgesindeki çöp dağları artık tarih oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçenin Selimağa Mahallesi yakınlarına yapılan katı atık aktarma istasyonuna taşınacak olan ilçenin çöp atıkları, burada konteynerlere yüklenerek Balıkesir’de bulunan ayrıştırma tesisine taşınacak.
Tesis hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yaklaşık 40 yıldan bu yana ilçe merkezinin çöplerinin Hıdırlık bölgesinde bulunan ormana ait alanda toplandığını, 2014 yılından sonra Balıkesir’in Büyükşehir olması ile kırsal mahalle çöplerinin de bu alanda toplanmaya başladığını söyledi. Artık sorun haline gelmeye başlayan vahşi depolamanın son bulması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden talepte bulunduklarını hatırlatan Başkan Bahçavan, bu talebin Başkan Yücel Yılmaz tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Başkan Bahçavan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibe ve kredi ile yaklaşık 2 Milyon 300 Bin lira bedelle bu tesisin yapıldığını, bu bedelin 1 Milyon 800 Bin TL’sinin ise hibe olduğunu hatırlattı. Bahçavan; “Bundan sonra kırsal mahallelerimizden gelen ve merkezimizden toplanan tüm katı atıklar buradan tırlara yüklenerek Balıkesir’de ki istasyonumuza gidecek, orada da ayrıştırma sonrası ileriki dönemde de Balıkesir’imizin enerjisi için kullanılacak. Hıdırlıkta bulunan çöp alanımızda bundan sonraki dönemde Orman Bölge müdürlüğümüzle yapacağımız görüşmeler sonrası, Büyükşehirimizin desteği ile bir rehabilitasyon çalışması yaparak yemyeşil piknik alanlarının olduğu bir yere çevireceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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