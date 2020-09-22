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Düzce Belediyesinden sosyal belediyecilik

DÜZCE HABERLERİ  | 22.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi, pandeminin gölgesinde okullarına başlayan çocukları ve ailelerini sevindirecek örnek bir çalışmaya imza atıyor.

Düzce Belediyesinden sosyal belediyecilik

Düzce Belediyesi, pandeminin gölgesinde okullarına başlayan çocukları ve ailelerini sevindirecek örnek bir çalışmaya imza atıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, belirlenen 550 aileye kırtasiye çeki verecek.
Personel gücü ve imkanların Düzcelilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere kullanılması talimatı veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, öğrencileri unutmadı.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile pandeminin gölgesinde okula başlayan çocukların kırtasiye ihtiyaçlarına destek sağlanacak. Müdürlüğün Bahçeşehir’de bulunan ofisine ya da 0(380) 5249606 numaralı hattan yapılacak başvurular ile 550 aileye kırtasiye çeki verilecek.
Pandemi süresince ailelerin zor günler geçirdiğini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, okul ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ailelere destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Başkan Özlü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Virüs salgınının başladığı günden itibaren tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için seferber ettik. Yeni normalleşme ve okulların kontrollü şekilde açılması ile elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bunun için ilk olarak ailelerin önemli bir gideri olan kırtasiye harcamalarına destek fikri ile işe koyulduk. Düzce’de yaşayan her birey bizim kardeşimizdir, ihtiyaçlarını karşılamak, imkanlarımız dahilinde bizim görevimizdir. Şimdilik öncelikle ihtiyaç sahibi 550 kırtasiye çeki yardımımız olacak. Bu sayıyı artırmak istiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilikle de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönüllere girmeye devam edeceğiz. Çocuklar bizim çocuklarımız, geleceğimiz. Sağ salim okullarına devam etmelerini ümit ediyor, her birine başarılar diliyorum.”

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