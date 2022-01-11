YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı

Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı

11.01.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı

Düzce merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen 98 şüpheliye yönelik Düzce merkezli 5 ilde operasyon başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Özel Hareket Polisleri desteğiyle toplam 120 ekip 445 personelle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda çok sayıda narkotik madde, kesici delici alet ve silah ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği belirtilerek, yürütülen soruşturmanın il merkezini ve ilçelerini kapsayan 6 aylık çalışma sonucunda tespit işlemlerinin titizlikle yapıldığı, gözaltı sayısı itibarıyla da uyuşturucu satıcılarına yönelik kentteki en büyük operasyon olduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında Düzce, Balıkesir, Sakarya, İzmir ve Burdur'da 98 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Düzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıDüzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:09
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:21
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.