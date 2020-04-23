YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce TSO’dan üyelerine 80 bin maske

Düzce TSO’dan üyelerine 80 bin maske

DÜZCE HABERLERİ  | 23.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Valiliği koordinasyonunda oda üyelerine 80 bin adet maske dağıtıldı.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında oda üyelerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, halkın sağlığını korumak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Korona virüs ile mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor.

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Valiliği koordinasyonunda oda üyelerine 80 bin adet maske dağıtıldı.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında oda üyelerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, halkın sağlığını korumak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Korona virüs ile mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Ekiplerimiz tam bir teyakkuz halinde görevlerinin başında, sanayici ve tüccarın hizmetindedir. Bu çerçevede maske dağıtımlarımızı da sürdürüyoruz. Dağıttığımız 80 bin adet maskeyi üyelerimize ulaştırdık. Halkımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Düzce Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:50
Yatsı
21:18

Düzce Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Gün Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce'de yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Düzce'de yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.