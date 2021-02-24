Düzce Üniversitesi katma değerli bir projeye daha imza attı

Gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Düzce Üniversitesi, “Sondaj Kuyularında İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu projeyle yine katma değerli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Şen tarafından Koordinatörlüğü yapılan ve eş Üniversite olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Ekmekçi’nin de bulunduğu proje sözleşmesi imzalandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Avrupa Birliği kapsamındaki Europe Aid Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme (IOHS), Drilling Occupational Health and Safety Improvement Project (DIMP) (Sondaj Kuyularında İş Sağlığı ve Güvenliği) konulu proje sözleşmesi ile ülkemizin son yıllarda özellikle önem verdiği bu alanda önemli çalışmalar yürütülecek.



