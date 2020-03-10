Düzce Üniversitesi’nde sanatla dolu bir akşama ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, düzenlediği “Yeniden Doğa/Re Nature” başlıklı sergi ve söyleşiler ile sanatla dolu bir bahar akşamına ev sahipliği yaptı.

STMF Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, öğrencilere hitaben, “Siz bizim yaşama sebebimizsiniz. Değerli gençlerle güzel işlere imza atan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni bir Fakülteyiz. Sizleri elimden geldiği kadar izliyorum” şeklinde konuştu. Programda; Disiplinlerarası Sanatçı Ahmet Yiğider “Koku ve Evren; Duyusal Bir Sanat Yolculuğu” , Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Nilgün Yüksel ise “Yeniden Doğa / ReNature” başlıklı söyleşi ile bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Programın son bölümünde; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran’ın “Yeniden Doğa/Re Nature” başlıklı kişisel sergisinin açılışı yapıldı. Yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu sergide; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Ejder Erturan, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Açelya B. Gönüllü başta olmak üzere katılımcılar birbirinden değerli eserleri ilgi ve beğeniyle inceledi.

“Yeniden Doğa/Re Nature” başlıklı sergi, 20 Mart 2020 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

