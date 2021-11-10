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Düzce'de 12 Kasım depreminin yıl dönümü dolayısıyla tatbikat yapıldı

10.11.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 12 Kasım depreminin yıl dönümü dolayısıyla tatbikat yapıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depreminin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla Konuralp Prusias AD Hypium Antik Kenti'nde yapıldı.

Senaryo gereği 6,5 şiddetindeki depremin ardından kazı bölgesinde taşların altında kalan bir işçi ve üzerine buzdolabı düşen bir personelin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine 2 acil yardım ambulansı ve UMKE ekibi sevk edilmesi üzerine depremzedelere en hızlı şekilde müdahale edildi.

Yaralıların kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildiği tatbikat heyecanlı anlara sahne oldu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, 12 Kasım depreminin yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirdikleri tatbikatın hızlı ve başarılı olduğunu belirterek, "12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümünde arkadaşlarımız deprem tatbikatını başarı ile gerçekleştirildi. Tatbikat süresince başarı gösteren arkadaşlarımızı tebrik ederim. Arkadaşlarımız tatbikat öncesinde kısa süreli senaryoya çalıştılar. Onun yanı sıra arkadaşlarımız doğaçlama oynadılar." dedi.

Tatbikat sonrası ekipler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla bayrak açtı.

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