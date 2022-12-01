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Düzce'de 13. kattan düşen kişi öldü

01.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 15 katlı binanın 13'üncü katından aşağıya düşen kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de 13. kattan düşen kişi öldü

Merkeze Bağlı Konuralp Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı binanın 13'üncü katından düşen Onur Salık (25), ağır yaralandı.

Olayı görenlerin bildirmesi üzerine mahalleye gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Salık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi.

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