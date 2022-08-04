Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de yasa dışı yollardan yurda giren iki düzensiz göçmen yakalandı.

Merkez ilçeye bağlı Esençam köyünde "Huzur Güven faaliyeti" yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu iki yabancı göçmeni tespit etti.

Geçerli belgelerinin bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklular hakkında idari işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.



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