YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

04.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de yasa dışı yollardan yurda giren iki düzensiz göçmen yakalandı.

Merkez ilçeye bağlı Esençam köyünde "Huzur Güven faaliyeti" yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu iki yabancı göçmeni tespit etti.

Geçerli belgelerinin bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklular hakkında idari işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de çimento fabrikası eylemiDüzce'de çimento fabrikası eylemi
Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldıDenizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı
Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındıAvcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:47
Öğle
13:07
İkindi
17:00
Akşam
20:16
Yatsı
21:51
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.