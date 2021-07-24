Düzce'de 2 kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yıldıztepe köyünde dün arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da yakalanan İbrahim K'nin Düzce Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İbrahim K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şaban ve Suat K'nin cenazeleri ise Yıldıztepe köyü mezarlığına defnedildi.



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