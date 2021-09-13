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Düzce'de aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye ekipleri sahiplendi

13.09.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye ekipleri sahiplendi

Düzce'de bir aracın motoruna sıkışan ve itfaiye görevlileri tarafından kurtarılan kedi yavrusu, ekipler tarafından sahiplenildi.

Camikebir Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren kedinin sesini duyan araç sahibi, kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan kedi, kaçmaması için kafese konuldu.

Belediye veterineri tarafından kontrol edilen kedi, itfaiye ekipleri tarafından sahiplenildi.

İtfaiye eri İnanç Tuncer, gazetecilere, ihbar üzerine geldiklerinde yavru kedinin sıkıştığını gördüklerini, uğraşılar sonrası araçtan çıkan hayvanı bakım için itfaiyeye getirdiklerini söyledi.

Kediyi ilk etapta kendilerinin sahipleneceğini daha sonra isteyen bir vatandaşa verebileceklerini belirten Tuncer, "Yavru kedimiz biraz korktu. Önce itfaiyede bakacağız ona daha sonra da sahiplendireceğiz." dedi.

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