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Düzce’de cezaevi firarisi yakalandı

DÜZCE HABERLERİ  | 23.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde yapılan operasyonda 5 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlamaları ile birlikte 5 ayrı suçtan aranan, yakalama emri bulunan cezaevi firarisi şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Düzce’de cezaevi firarisi yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde yapılan operasyonda 5 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlamaları ile birlikte 5 ayrı suçtan aranan, yakalama emri bulunan cezaevi firarisi şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 16 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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