Düzce'de çiftliğe düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 31 kök Hint keneviri, 2 kilo 980 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gümüşova ilçesinde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde uyuşturucu yetiştirildiği ve ticareti yapıldığı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çiftliğe düzenlenen operasyonda, dedektör köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 31 kök Hint keneviri, 2 kilo 980 gram kubar esrar ve ruhsatsız otomatik silah bulundu.

Çalışan Y.İ.Y. gözaltına alındı, çiftlik sahibi A.T'nin bulunması için çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz