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Düzce'de çiftliğe düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

22.09.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de çiftliğe düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 31 kök Hint keneviri, 2 kilo 980 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gümüşova ilçesinde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde uyuşturucu yetiştirildiği ve ticareti yapıldığı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çiftliğe düzenlenen operasyonda, dedektör köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 31 kök Hint keneviri, 2 kilo 980 gram kubar esrar ve ruhsatsız otomatik silah bulundu.

Çalışan Y.İ.Y. gözaltına alındı, çiftlik sahibi A.T'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

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