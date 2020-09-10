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Düzce’de çöpten enerji üretilecek

DÜZCE HABERLERİ  | 10.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Düzce Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası inşaatında önemli aşama kaydedildi.

Düzce Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası inşaatında önemli aşama kaydedildi. Çöp fabrikası kapalı alanının çatı yapımı sona yaklaşırken çevre donatılarının da yapımına hız verildi.
Yıllardır konuşulan fakat sürekli ötelenen çöp konusunu kalıcı bir biçimde çözmek için Türkiye’nin en modern katı atık tesisini Düzce’de kurmaya başladıklarını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Sıfır atık, doğaya saygı ve geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde; çöpten elektrik enerjisi, gübre ve yakıt üretilecek, 100 kişiye yeni istihdam alanı açılacak. Düzce kazanacak, çevre kazanacak, ülkemiz kazanacak” dedi.
Düzce Belediyesi ve DİKAB işbirliği ile işletilecek, yalnızca bölgenin değil Türkiye’nin en büyük çöp tesislerinden biri olmaya aday Düzce Katı Atık Entegre Çöp Ayrıştırma Tesisi yapım çalışmaları sürüyor. Fabrikanın kapalı alanının çatısı bitme noktasına gelirken çevre ayrıştırma tesisi alanlarında da çalışmalara hız verildi. Başkan Özlü’nün yılsonunda hizmete başlayacağını açıkladığı tesisin girdisi çöp, çıktısı kum, çakıl, gübre ve enerji olacak.
Düzce Belediyesi, Düzce İli Katı Atık Birliği’ne bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi ile birlikte Sıfır Atık yaklaşımına uygun olarak kurulacak Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikasında çöpler kapalı alanda ayrıştırılarak işlenmesi planlanıyor. 50 Milyon liralık yatırım ile yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir fabrika olarak faaliyet gösterecek bu tesiste tüm atıklar, en son teknoloji ile işlenecek.
Sıfır atık mantığı ile çalışacak tesisin, inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yılsonunda faaliyetine başlaması planlanıyor.

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